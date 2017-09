C’était il y a un mois. Un mois jour pour jour que la France est sans nouvelles de la petite Maëlys. La fillette de 9 ans, disparue dans la nuit du 26 au 27 août, n’a plus donné signe de vie depuis cette fameuse fête de mariage. Une soirée à laquelle participait un certain Nordahl L., 34 ans. Rapidement suspecté et entendu dans le cadre de cette affaire, cet ancien militaire de formation est mis en examen et écroué. Il reste à ce jour le principal suspect mais nie toujours son implication dans la disparition.

Entendu à de nombreuses reprises, Nordahl L. s’est défendu à propos de plusieurs zones d’ombre concernant ses faits et gestes pendant et après la fête du 26 août. Si ses déclarations ont connu différents changements, BFMTV a pu se procurer les éléments avancés par le suspect pour se défendre lors de ses interrogatoires.

Les absences du mariage

On le sait, l’homme de 34 ans, invité de dernière minute au mariage, s’est absenté à plusieurs reprises. À quatre reprises pour être précis. Nordahl L. a effectué trois allers-retours au cours de la soirée. Il est 21h30 quand il quitte la salle des fêtes pour la première fois. Il se rend chez lui (il vit avec ses parents, NDLR) pour s’assurer que ses chiens vont bien. Plus tard dans la nuit, il part chercher des bières et les consomme avec un ami pendant une heure. Ce n’est que vers 23h30 que Nordahl L. fait son retour au mariage.

Enfin, il partira une dernière fois de la salle des fêtes et ce, définitivement.

Des traces ADN de Maëlys dans sa voiture

L’ADN de Maëlys a été retrouvé sur le tableau de bord de la voiture de Nordahl L. D’après BFMTV, l’homme raconte, sans préciser l’heure, qu’il est sorti fumer une cigarette devant la salle. À ce moment-là, des enfants jouaient au ballon. Un petit garçon blond envoie la balle dans le véhicule du suspect, dont les fenêtres sont restées ouvertes. Selon ses dires, l’enfant entre alors dans la voiture pour le récupérer suivi de Maëlys. Les deux enfants posent des questions sur les chiens de l’homme qui leur demande de sortir. C’est à ce moment qu’il touche Maëlys pour l’aider à quitter l’habitacle et qui expliquerait, d’après lui, la présence de son ADN dans la voiture.

Problème cette version s’est révélée fausse puisque les enquêteurs ont prouvé que le petit garçon blond auquel Nordahl L. fait référence n’existe pas.

Le second téléphone et les problèmes de réseaux

Lorsque l’assistance se rend compte de la disparition de Maëlys, aux alentours de 3h du matin, Nordahl L. est lui aussi absent selon plusieurs témoignages. L’un de ses amis essaie d’ailleurs de le contacter mais tombe sur son répondeur.« Un problème de réseau sûrement » avance le suspect d’après BFMTV.

Pour rappel, Nordahl L. avait caché l’existence de sa deuxième ligne aux enquêteurs. Elle était dédiée à l’ancienne activité d’éducateur canin du suspect. Une ligne que le suspect a clôturé deux jours après le mariage car il n’en avait « plus besoin et celle-ci fonctionnait mal ».

Mais comme nous vous le relations il y a quelques jours, des signaux de cet appareil ont été captés par des antennes-relais dont la couverture géographique ne peut atteindre la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. L’homme de 34 ans justifie ces signaux par ses recherches de stupéfiants. Des achats de stupéfiants qu’il n’avait pas mentionnés dans un premier temps.

Un nettoyage minutieux de sa voiture

Le lendemain du mariage, Nordahl décide de nettoyer de fond en comble sa voiture pour pouvoir la vendre quelques jours plus tard. Dans une vidéo des caméras de surveillance, on le voit effectivement laver son véhicule en fin de journée pendant 1h30.

Sur les images, Nordahl L. apparaît peu après 17h. Il va passer 1h30 à nettoyer de minutieusement son véhicule avec une attention toute particulière portée à la portière avant côté passager, comme l’expliquait il y a une semaine une journaliste française de BFM. Il pulvérise ensuite un décapant dans le coffre, un produit qui sert habituellement pour l’entretien des jantes et qui a pour particularité de repousser les chiens et de tromper leur odorat.

Aux enquêteurs, il dit qu’il apprend ce jour-là vers 14h que Maëlys n’a toujours pas été retrouvée. C’est un qui l’appelle pour lui apprendre la nouvelle et lui dire que les invités du mariage sont auditionnés à la mairie.

Aujourd’hui, les enquêteurs s’intéressent de plus près à ce nettoyage en analysant les eaux usées pour tenter de retrouver des traces d’ADN.

Les témoignages des deux ex

D’autres personnes que Nordahl L. ont bien évidemment été entendues dans le cadre de cette enquête. Deux de ses ex-compagnes ont ainsi pu décrire aux enquêteurs l’homme qui avait partagé leurs vies. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles dressent un interpellant alarmant du suspect : volage, manipulateur et colérique lors des ruptures.

Tous ces éléments constituent l’ensemble des témoignages qui ont connu bon nombre de rebondissements au cours de l’affaire. Nordahl L. est revenu à plusieurs reprises sur des éléments ou n’a révéler que certains faits quelques jours plus tard. Le suspect devrait être de nouveau entendu dans les prochains jours pour tenter de déterminer si oui ou non, il a un lien avec cette affaire.