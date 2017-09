L’homme s’est enfui du centre psychiatrique du Chêne aux Haies et ne donne plus de nouvelles. Ses proches sont inquiets, Joris est sous traitement et son état pourrait s’aggraver s’il ne prend pas ses médicaments.

C’est un appel à l’aide inquiétant qui nous est parvenu ce mardi. Evelyne Vanderstraeten n’a plus de nouvelles de son filleul depuis maintenant 5 jours. Joris, 31 ans, est schizophrène et souffre aussi d’un dédoublement de la personnalité. Le jeudi 21 septembre, il a quitté le centre de soins psychiatrique du Chêne aux Haies sans donner signe de vie depuis lors : « Joris est sous traitement, il peut devenir violent s’il ne prend pas ses médicaments » s’inquiète Evelyne. « Nous lui avons rendu visite quelques jours avant et tout avait l’air de bien se passer. Ensuite, il s’est échappé mais ce n’est malheureusement pas une première, heureusement nous arrivions toujours à le retrouver ». L’homme assez amaigri, s’était déjà enfui lorsqu’il se trouvait dans d’autres institutions mais cette fois-ci, la disparition semble plus inquiétante qu’à l’accoutumée : « Nous avons contacté la police et nous avons cherché dans des centres d’hébergement de Péruwelz et de Tournai pour voir s’il y avait des nouvelles, sans succès. Même chose quand nous avons regardé dans les bois. Joris est quelqu’un de très renfermé, qui n’aime pas beaucoup être entouré de personnes du monde extérieur » explique la marraine. « Mon filleul voyage beaucoup et prend souvent le train, même sans argent, et ne communique pas ».

Joris a une barbe de quelques jours et n’aurait pas pris de vêtements de rechange, il fait 1m85 et a une corpulence mince.