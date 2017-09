Au cœur du premier semi-Marathon des sables (vidéo)

Lundi était un jour de repos, le dernier, pour tous les participants au départ de ce premier semi-Marathon des sables. Une quarantaine de nationalités (du Canada au Japon) sont rassemblées sur l’île de Fuerteventura, paradis des surfeurs, autour des postes de contrôle dans le très accueillant décor du complexe La Pared Playitas. Après, ça s’annonce plus rude. Le ciel est gris, mais la chaleur est plombante.

De 18 à 77 ans

Ces sportifs ont entre 18 et 77 ans. A 70 %, ce sont des hommes. Tous sont partis, ce mardi, et pour quatre jours durant, avec le même handicap : un sac à dos lourd de quelques kilos, transportant nourriture et sac de couchage et kit indispensable (couteau, boussole…).

Au contrôle technique préalable à la course, on ne plaisante pas : au total, chaque coureur doit prendre le départ avec au moins 8.000 kilocalories dans le dos. De quoi tenir quatre jours… Car à l’instar de l’historique Marathon des sables, ici, on survit en autosuffisance. Barres protéinées et sachets de nourriture lyophilisée à gogo (à faire chauffer le soir autour d’un feu de bois…)

Médicalement aussi, le contrôle est nécessaire : chaque participant fournit un certificat l’autorisant à prendre part à la course de même qu’un électrocardiogramme datant d’un mois maximum. Et même si l’ambiance est amicale, l’esprit à l’entraide, l’encadrement médical fait aussi la part belle à la lutte antidopage. Mais c’est surtout l’élite des coureurs, comprenez ceux qui viennent ici faire un chrono, qui est dans le viseur. Afin d’éviter toute triche, des contrôles aléatoires sont aussi organisés entre le premier jour et l’arrivée, afin de s’assurer qu’aucun participant ne s’est déchargé d’une partie de son matériel (nourriture comprise) en cours de route, histoire de courir plus léger…

Comme dans « Star Wars »

Voilà pour l’aspect compèt. Pour l’esprit en général de ce trail de 120 kilomètres, première édition, c’est Patrick Bauer, créateur dans les années 80 du Marathon des sables (et ses 250 kilomètres de course dans le désert du Sahara), qui en parle le mieux : « Il y a l’aspect sportif, l’aspect festif mais aussi la réflexion sur soi. C’est l’occasion de se poser des questions plus existentielles. Loin de l’agitation du quotidien. »

Ce voyage au bout de soi-même n’a pas de prix… Enfin, un peu quand même. Un peu moins de 1.000 euros pour toute la prise en charge durant ces 4 jours, hébergement pour tous en bivouac, balise « spot » de sécurité éclairant chaque coureur à chaque pas et bénévoles encadrant les épreuves ultra-disponibles. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, il y a le site où sont posées les tentes… Celui-là même qui accueillait il y a encore quelques mois le tournage de « Star Wars 8 : Les derniers Jedi », qui sortira à la fin de l’année. Il y a pire comme décor.