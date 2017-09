Une prime de 4.000 euros pour les chômeurs qui se lancent comme indépendants

Selon L’Echo, la proposition émane du ministre de l’Économie et de l’Emploi, Didier Gosuin (DéFI), qui affirme qu’"avec cette prime, les demandeurs d’emploi pourront mettre le pied à l’étrier sans craindre des difficultés financières». «On leur donne 6 mois de plus pour aller vers leur break even», explique-t-il, précisant que l’aide «cible un public particulier qui est dans un statut fragilisé de demandeur d’emploi. On lui propose une solution pour en sortir.»

Le système sera dégressif sur six mois: 1.250 euros le premier mois, 1.000 euros le deuxième mois, 750 euros le troisième mois, 500 euros le quatrième mois, 250 euros le cinquième et encore 250 euros le sixième mois.

Un budget de 2,5 millions d’euros est prévu, et 625 demandeurs d’emploi, sans condition d’âge, pourraient donc en profiter.