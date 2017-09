« Cash Investigation » a notamment diffusé l’enregistrement d’un dialogue particulièrement brutal entre un manager et un chef de magasin. On y entend le manager déclarer : « Le magasin, ça va être à feu et à sang (…) tu vas mourir et après tu iras aux Prud’hommes. Ça va prendre 5 ans. Les Prud’hommes, je connais par cœur. J’ai plus d’avocats que toi. Et tu vas mourir (…) »

LIDL : un manageur en pleine guerre de nerfs.

Par ailleurs, Lidl avait diffusé un communiqué en interne, prévenant que l’émission était une habituée des « méthodes polémiques ».