Belgocontrol engage de nouveaux contrôleurs aériens

Belgocontrol organise une nouvelle campagne de recrutement pour des candidats aspirants-contrôleurs aériens. Ceux-ci doivent avoir entre 18 et 25 ans et peuvent s’inscrire aux épreuves éliminatoires durant tout le mois d’octobre sur le site de Belgocontrol. L’annonce est parue au Moniteur belge mercredi.

De novembre à avril, une série de tests seront organisés afin de sélectionner les meilleurs éléments. Ils pourront alors commencer une formation en anglais qui durera entre deux et trois ans au total. Celle-ci aura en partie lieu à Malmö (Suède).

«Le contrôleur aérien travaille dans un environnement technologique, dynamique et flexible dans lequel responsabilité et professionnalisme sont les priorités. Cela implique des horaires de travail variables mais procure aussi un réel épanouissement personnel et un salaire très attractif agrémenté d’un plan social très avantageux», détaille notamment l’annonce.