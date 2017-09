La Suisse n'est plus le pays le plus riche du monde, Belgique 6e

ATS/Belga

La Suisse n’était plus le pays le plus riche du monde en 2016, selon le classement Allianz Global Wealth Report de l’assureur Allianz. Elle se voit détrônée pour la première fois par les États-Unis, où la croissance de la fortune des ménages a été plus forte. La Belgique occupe la 6e place de ce classement.