Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise, c'est terminé: le coach aurait lui-même débranché la prise!

Après trois ans et demi, Hein Vanhaezebrouck et la direction de La Gantoise mettent fin à leur collaboration... « Cette décision est une conjonction de facteurs », explique Ivan De Witte. « On a senti qu’il y avait beaucoup de tensions ces derniers temps et que ce n’était plus possible de continuer de la sorte. Cette décision était inéluctable au vu des résultats, mais on se quitte en bons termes. On ne sait actuellement pas qui remplacera Hein Vanhaezebrouck, même pour ce dimanche. »

Vanhaezebrouck n’a pas tari d’éloges sur le club où il « a vécu la plus belle période de sa carrière. Nous avons obtenu des résultats incroyables. Nous sommes très satisfaits de notre coopération. Le respect est mutuel. Mais nous avons estimé que cela avait été plus difficile cette année »

Du côté du désormais ex-coach Gantois, pressenti pour remplacer René Weiler à Anderlecht, on dément toutefois tout contact avec le club bruxellois. « Je dois d’abord digérer la nouvelle. Je remercie le club avec qui j’ai quand même remporté un titre et disputé un huitième de finale en Ligue des Champions. »

Affaire à suivre...