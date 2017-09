Tom Wopat, ex-star de la série «Shérif fais-moi peur», accusé d'agression sexuelle sur mineure

Shérif, fais-moi peur (The Dukes of Hazzard) est une série télévisée américaine en 147 épisodes de 50 minutes, créée par Gy Waldron et diffusée entre le 14 septembre 1979 et le 8 février 1985 sur le réseau CBS.

The Dukes of Hazzard (en version originale) racontait les aventures des cousins Bo et Luke Duke, contrebandiers d'alcool dans le sud profond des Etats-Unis (en Géorgie). Ces personnages de "rednecks" (les ploucs américains) étaient respectivement interprétés par John Schneider et Tom Wopat. La série est devenue culte râce à la voiture rouge du duo, baptisée General Lee, en référence au chef de l'armée confédérée durant la guerre de sécession.

(Tom Wopat, Catherine Bach et John Schneider - Reporters)

Aujourd'hui Tom Wopat, âgé de 66 ans, refait surface pour un fait divers assez glauque. Le mois dernier, l’acteur américain a été arrêté pour possession de cocaïne, attentat à la pudeur et voie de fait. Il était à l’époque accusé d’avoir touché les fesses d’une femme proche de l'équipe de production mais le comédien est aussi mis en cause pour avoir agressé une jeune fille de 16 ans qui figurait dans la distribution.

Les faits qui ont eu lieu à Boston dans le Massachussets se seraient déroulés dans les coulisses d'une comédie musicale, dans laquelle il était censé jouer: 42nd Street. Wopat devrait passer devant la cour le 23 octobre prochain. Il a tenu à se déclarer non coupable.