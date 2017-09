Six mois de prison requis contre Henri d'Udekem d'Acoz, l'oncle de la reine Mathilde

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis, mercredi après-midi, une peine de six mois de prison à l’encontre du comte Henri d’Udekem d’Acoz, âgé de 83 ans, oncle de la reine Mathilde et bourgmestre de Poperinge. Celui-ci est prévenu pour avoir escroqué un couple du Brabant flamand de 175.000 euros, avec la complicité d’Hans Velle, contre lequel le parquet a également requis six mois de prison. Les deux prévenus ont quant à eux plaidé l’acquittement.

Les victimes des faits, un couple du Brabant flamand, empêtrées dans une procédure de divorce concernant leur fille, avaient contacté Henri d’Udekem d’Acoz comme avocat en 2006, selon l’enquête.

Ce dernier avait alors rendu visite plusieurs fois au couple, en compagnie d’Hans Velle, présenté comme son secrétaire. Ils avaient réclamé au couple, au cours des deux années suivantes, plusieurs dizaines de milliers d’euros d’honoraires, sans jamais livrer aucune prestation. La somme de l’escroquerie est évaluée à 175.000 euros. L’argent avait été réclamé, et perçu, par Hans Velle au nom du comte.

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis mercredi des peines de six mois de prison à l’encontre des deux prévenus. Il a tenu compte, concernant Henri d’Udekem d’Acoz, de son âge avancé, mais aussi, pour les deux prévenus, de la relative ancienneté des faits. Enfin, concernant Hans Velle, le parquet s’est opposé à un sursis éventuel, étant donné ses antécédents judiciaires. Hans Velle a en effet déjà été condamné à une peine de 40 mois de prison par la cour d’appel de Gand en 2011, pour des faits similaires.

Les avocats des prévenus, eux, ont estimé qu’ils devaient être acquittés, faute de preuves suffisantes. Selon eux, rien ne prouve que les victimes ont bien remis de l’argent aux prévenus.

D’après l’avocat d’Henri d’Udekem d’Acoz, son client n’était pas au courant que Hans Velle avait perçu de l’argent en son nom. Henri d’Udekem d’Acoz affirme n’avoir rien touché et n’avoir jamais imaginé que Hans Velle avait soutiré de l’argent au couple en question.

Le jugement sera rendu le 25 octobre prochain.

Henri d’Udekem d’Acoz et Hans Velle ne sont pas inconnus de la justice. En décembre 2016, tous deux avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Courtrai pour escroquerie à six mois de prison avec sursis pour Henri d’Udekem d’Acoz et à un an de prison avec sursis pour Hans Velle. Ils ont cependant fait appel du jugement.

Dans ce dossier, ils sont poursuivis pour avoir arnaqué le propriétaire d’un terrain agricole et lui avoir soutiré une somme de plus de 10.000 euros.