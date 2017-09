Ligue des champions: Anderlecht, avec Boeckx et Gerkens, veut les trois points face au Celtic (direct à 20h45)

Après une première défaite, logique, au Bayern Munich lors de la journée 1, Anderlecht reçoit le Celtic dans l’optique, cette fois-ci, de faire un pas vers la troisième place, son objectif avoué dans cette Ligue des champions.

Dans l’autre rencontre, les Munichois se déplacent au PSG pour le choc du groupe B.

Boeckx plutôt que Sels

Pour son troisième match à la tête du Sporting d’Anderlecht – le premier à domicile et en Ligue des champions -, Nicolas Frutos doit faire les bons choix pour cette rencontre couperet face au Celtic à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

C’est en défense que la tâche s’annonçait la plus compliquée en l’absence d’Obradovic, blessé. Nicolas Frutos a décidé d’aligner une défense à trois avec le trio Spajic-Dendoncker-Deschacht. Il reprend donc le schéma utilisé à Westerlo en Coupe de Belgique.

Au but, le choix s’est porté sur Frank Boeckx après ses deux très bonnes prestations à Westerlo en Coupe et à Waasland-Beveren en championnat.

Kums étant suspendu et Dendoncker reculant en défense, Trebel sera associé à Gerkens, très bon à Waasland-Beveren, dans l’entrejeu. Sur les flancs, on retrouve Chipciu à gauche et Appiah à droite.

De retour d’une légère blessure, Teodorczyk est titularisé en pointe. Il sera épaulé par Onyekuru, le joueur le plus dangereux depuis le début de la saison, et Hanni, le capitaine du Sporting.

On notera que Dedryck Boyata est titulaire dans la défense du Celtic.

La composition d’Anderlecht :

Boeckx, Chipciu, Deschacht, Spajic, Appiah, Dendoncker, Trebel, Onyekuru, Hanni, Gerkens, Teodorczyk.