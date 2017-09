Double assassinat du canal d'Hensies: les coups ont été mortels, selon les médecins légistes

Les médecins légistes qui ont autopsié les corps de Fanny Colmant et de David Dubois, les victimes du double assassinat du canal d’Hensies, sont venus témoigner devant la cour d’assises, mercredi. Les médecins sont formels : Fanny Colmant et David Dubois sont décédés à la suite d’un sévère traumatisme crânien. David Dubois avait même le crâne fracturé. Les victimes étaient encore vivantes quand elles ont été jetées à l’eau mais la mort était inévitable, avec ou sans le canal.

Le 23 mai 2014, vers 17h15, le corps de Fanny Colmant, disparue la veille, était repêché dans le canal Nimy-Blaton à hauteur de la rue des Sartis à Hensies. Le corps était lesté d’un pneu et d’une pierre, les membres étaient ligotés par des colsons et la tête était couverte d’un papier collant, comme une momie. Sous le collant, un chiffon était enfoncé dans la bouche de la victime.

Quelques heures plus tard, le corps était autopsié en milieu hospitalier. Les médecins ont découvert des lésions et des hématomes sur le corps de la victime. Des traces de défense ont été relevées au niveau des bras de la victime. Son visage était tuméfié.

Les médecins légistes ont aussi découvert qu’une côte était brisée, comme l’os hyoïde. « Il y avait une dislocation de la grande corne droite, signe d’une strangulation assez importante », a commenté un médecin. Mais ce n’est ni cette strangulation, ni la noyade qui ont causé la mort mais bien un sévère traumatisme crânien. Un important œdème s’est formé dans le crâne de la victime. Les médecins sont formels : avec ou sans le canal, Fanny Colmant n’allait pas survivre.

Cinq jours plus tard, le 28 mai, était repêché le corps de David Dubois. L’autopsie révèle que David a reçu de nombreux coups violents à la tête et que son crâne s’est fracturé. Des plaies ouvertes ont aussi été relevées sur son visage. « C’est un acharnement violent qui a duré », a commenté un médecin. Selon ce médecin, David Dubois ne devait plus être très conscient au moment de la mise à l’eau mais il était vivant.

Fanny Colmant était aussi vivante. Elle aurait tenté de crier avant d’être jetée dans l’eau, raison pour laquelle Allan Decot lui a porté des coups de pied violents à la tête jusqu’au moment où elle a perdu connaissance.

L’audience reprendra jeudi avec l’analyse des trois reconstitutions.