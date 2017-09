Fusion des laboratoires de police scientifique: les experts craignent un nouveau système qui compliquerait le travail des enquêteurs

Quel avenir pour les labos de la police scientifique et technique en Belgique ? 23 laboratoires sont actuellement actifs en Belgique, mais pour répondre aux normes européennes qui visent une plus grande rentabilité et un meilleur traçage des informations génétiques, ils seront bientôt « fusionnés » en cinq entités. Une décision qui provoque un vent de panique parmi les experts.

Des discussions ont actuellement lieu entre l’autorité et les représentants du monde policier pour diminuer le nombre de laboratoires en Belgique. De 23, ils passeraient à… 5 ! (Découvrez notre carte) « Cette perte de capacité va se ressentir », explique Eddy Quaino, permanent CGSP. « On va diminuer pour rentabiliser et ainsi respecter des normes européennes concernant l’ADN et la dactyloscopie (NdlR : l’identification via les empreintes digitales). »

> Avec ces nouvelles normes, un enquêteur d’Arlon, par exemple, devra remonter jusqu’à Liège pour faire expertiser ses indices (carte).

> les services craignent que ce système mène à une perte d’informations. Il serait à la fois « plus cher et moins bien ».