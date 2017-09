«Mon père m'a touchée ainsi que ma fille»: Caty a porté plainte car elle craint pour la sécurité de sa fille

Cette mère de famille, vivant à Jambes, commence par nous raconter que son père a toujours été violent. Dans une de ses dépositions à la police, datant de mai dernier, elle explique : « J’ai toujours eu des problèmes avec mon père et je commence à arriver à saturation. Je n’ai jamais porté plainte jusqu’à présent pour des faits de violence mais maintenant, je ne supporte plus que mon père me porte des coups et qu’il me bouscule »,

Dans cette déposition, Caty ajoute : « Je crains que mon père ne s’en prenne à ma chérie. Je ne veux d’ailleurs plus qu’elle lui soit confiée à l’avenir si j’ai encore des soucis », confie-t-elle encore à la policière.

> La mère de famille nous explique son passé. Son père aurait profité d’elle dès ses 10 ans

> Elle a maintenant porté plainte car elle craint pour la sécurité de sa fille.