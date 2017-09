D’après les premières constatations, une conductrice, seule au volant de son véhicule circulait le long de la chaussée Romaine, à hauteur d’Omal (entité de Geer), en venant de Braives et en direction de Waremme. Arrivée à hauteur de la route où le tarmac venait visiblement d’être refait, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a dévié de sa trajectoire. Elle est partie dans un champ, en contrebas, a effectué plusieurs tonneaux avant de remonter sur la route.

La conductrice a été éjectée de sa voiture et, grièvement blessée, emmenée à l’hôpital de la Citadelle via les secours héliportés de Bra-sur-Lienne. La zone de police de Hesbaye est descendue sur place afin de constater les faits : le parquet a été avisé mais ne semblait pas décider de la descente d’un expert. Les pompiers de la zone de secours sont aussi intervenus avec une ambulance et afin de baliser les lieux et bloquer la circulation.

Au moment de boucler ces lignes, les jours de la victime étaient toujours en danger.