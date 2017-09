La situation est revenue à la normale chez Brussels Airlines, qui avait finalement aussi été touché par les problèmes d’enregistrement des passagers qui affectent certaines compagnies aériennes. Tous ses voyageurs ont dû être enregistrés de façon manuelle pendant une partie de l’après-midi. Cela n’avait toutefois pas provoqué de retards et les files d’attente sont en train de se résorber, précise une porte-parole.

Un logiciel d’enregistrement des passagers utilisé par environ 125 compagnies aériennes à travers le monde connait des ratés depuis jeudi matin. Cela a créé le chaos dans plusieurs aéroports de la planète, selon la presse britannique et américaine. Des difficultés ont ainsi été signalées à Londres, Paris, Singapour, Johannesburg, Zurich, Melbourne et Washington DC. Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling et des entreprises américaines auraient notamment signalé des soucis.

La Belgique a, elle, été relativement épargnée, seules quelques compagnies actives à Brussels Airport ayant souffert pendant la matinée de quelques problèmes durant une quinzaine de minutes.

Brussels Airlines, qui avait indiqué plus tôt ne pas être touché, l’a finalement été durant deux heures jeudi après-midi après un redémarrage du système. La compagnie avait appelé les voyageurs à s’enregistrer, tant que possible, pour leur vol en ligne. Tout est désormais à nouveau opérationnel.