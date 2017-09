Une personne handicapée s’est noyée jeudi après-midi dans un des espaces de la piscine du Grand-Large à Mons, a indiqué à l’agence Belga Eric Rousseau, directeur de la piscine, confirmant une information de RTL. Les sauveteurs l’ont réanimée et la piscine a été évacuée.

Les faits se sont déroulés dans l’espace «lagune» de la piscine de Mons, jeudi vers 17 heures. La victime était accompagnée d’une éducatrice. «La personne s’est retrouvée seule un moment et a paniqué parce qu’elle avait les cheveux devant les yeux», précise Eric Rousseau. «Elle a bu la tasse mais le sauveteur est très rapidement intervenu et l’a retirée de l’eau. Elle a été mise sous oxygène et a pu quitter la piscine.»

La victime a été emmenée consciente en ambulance. La piscine a été évacuée, selon la procédure de sécurité, pendant l’intervention des secours.