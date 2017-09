Les millionnaires belges, de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux

La Belgique, terre de millionnaires ? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux sur notre territoire. L’an dernier, on en comptait ainsi près de 115.000, soit 5 % de plus que l’année précédente. Grâce, notamment, aux donations facilitées entre générations…

Si beaucoup de Belges se serrent la ceinture, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Notre pays compte en effet de plus en plus de millionnaires, qui le deviennent de plus en plus jeunes. C’est ce qui ressort du rapport sur la richesse, publié par la société de conseil Capgemini.

Celle-ci s’est penchée sur les grosses fortunes du pays et la tendance est à la hausse. En effet, en 2016, la Belgique comptait 114.200 millionnaires en dollars, soit 5 % de plus qu’en 2015. Certes, la croissance est moindre qu’entre 2015 et 2016, où la hausse avait atteint 6,5 %, mais tout de même !

> La Belgique gagne donc des places dans le classement mondial des millionnaires.

> Qui sont ces nouveaux millionnaires ? Petit tour d’horizon.