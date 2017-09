ArcelorMittal va investir un milliard de dollars au Mexique

Le groupe va investir dans «un nouveau laminoir, dans ses activités minières et dans la modernisation de ses actifs, dans le cadre d’un plan stratégique d’investissements plus large», selon un communiqué. L’objectif est de porter les capacités de production annuelles à 5,3 millions de tonnes d’acier par an contre 4 millions actuellement.

L’investissement va permettre la création de 800 emplois directs et plus de 3.000 indirects. Il entre dans le cadre de la création, annoncée jeudi par le gouvernement mexicain, de zones économiques spéciales dans le sud-est du pays, dotées d’avantages fiscaux pour y promouvoir l’industrialisation et augmenter leur croissance économique.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto veut «changer le visage de ces zones marquées aujourd’hui par la pauvreté et l’exclusion», a-t-il expliqué lors d’un déplacement dans l’Etat du Chiapas.

Avec ces zones, «le Mexique dispose des conditions favorables à l’investissement», a souligné de son côté ArcelorMittal, présent dans le pays depuis 25 ans et disposant de sites dans six Etats mexicains.