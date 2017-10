À partir du 1er octobre, les infirmiers à domicile devront vérifier l’identité de leur patient lors de chaque contact quand ils appliquent le tiers payant de manière électronique. Le tiers payant permet aux prestataires de soins de facturer directement à la mutuelle du patient, lequel ne paie que son intervention personnelle. Pour la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, il s’agit d’une «simplification administrative».

Cette vérification de l’identité permettra à l’infirmier à domicile de s’assurer «immédiatement» qu’il soigne bien le patient mentionné sur la prescription médicale, souligne l’Inami sur son site web. La mutualité sera également ainsi informée des soins reçus, ce qui permettra une collaboration «efficace» entre l’infirmier et la mutualité. Enfin, ce système permettra d’éviter des erreurs administratives et de facturation, selon l’Inami.

Aucune période de test n’est prévue, ce qui préoccupe les professionnels de la santé. Les Fédérations ont également regretté «un manque d’information correcte des patients».

Aides à l’emploi

La réforme des aides à l’emploi entrera en vigueur ce 1er octobre en Région bruxelloise. Cette réforme accorde une attention particulière aux jeunes de moins de 30 ans, aux personnes peu qualifiées, aux chercheurs d’emploi de longue durée (au moins 12 mois d’inoccupation) ainsi qu’aux travailleurs âgés (au moins 55 ans). La refonte du système répond à trois objectifs principaux, à savoir la simplification, la bruxellisation et la transition.

La réforme représente avant tout une simplification profonde du dispositif «Activa», jusqu’ici fondé sur l’activation des allocations.

Le système d’aide à l’emploi a ensuite pour particularité de s’adresser uniquement aux demandeurs d’emploi inscrits chez Actiris depuis 12 mois et domiciliés en Région bruxelloise. L’objectif d’une telle mesure est de recentrer les aides sur les habitants de la capitale. Il ne sera par ailleurs plus nécessaire de bénéficier d’allocations de chômage pour entrer dans les conditions Activa. Les personnes émargeant au CPAS et les exclus du chômage entreront également dans le champ d’application.

Un budget annuel de près de 255 millions d’euros a été alloué à la réforme qui devrait bénéficier à plus de 18.000 chercheurs d’emploi bruxellois.

Pharmacien de référence

Les patients atteints de maladie chronique pourront, dès le 1er octobre, désigner un pharmacien de référence, par analogie au médecin traitant. Il s’occupera du suivi des traitements et veillera au bon usage des médicaments, s’engagera à fournir un schéma de médication complet et actualisé, offrira un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins, et collaborera avec les médecins et les autres prestataires de soins.

Le choix d’un pharmacien de référence est officialisé dans une convention signée par le patient, qui donnera dans cette optique son consentement pour le suivi des soins pharmaceutiques ainsi que pour le partage de ses données de santé (e-Health Consent).

Pour sa prestation, le pharmacien de référence sera rémunéré par un honoraire forfaitaire annuel 31,8 euros par patient, pour autant que ce dernier fasse partie du public cible. Le service sera facturé seulement à la mutuelle et n’implique donc pas de participation personnelle.

Cyclistes ivres

À partir du 1er octobre, les cyclistes pris en flagrant délit d’ivresse sur la voie publique ne perdront plus automatiquement leur permis de conduire une voiture. La possibilité subsiste mais les juges estimeront désormais l’opportunité d’appliquer cette sanction.

Jusqu’à présent, les cyclistes pris en flagrant délit d’ivresse sur la voie publique risquaient, outre une amende fixe, le retrait de leur permis de conduire. Quelques centaines de cas par an aboutissaient à un dossier judiciaire et au retrait du permis pendant un mois, selon les estimations de la députée Open Vld Sabien Lahaye-Battheu, à l’initiative de la nouvelle loi.

Désormais, le juge estimera l’opportunité du retrait de permis. Pour Mme Lahaye-Battheu, la punition qui était jusqu’ici appliquée au délit n’était pas proportionnée. «En outre, pour les personnes sans permis, il n’est pas possible d’appliquer cette mesure de retrait.»