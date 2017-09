Le secteur bancaire verra son pouvoir d'achat rehaussé

«Toutes les parties sont parvenues à un accord», confirme Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin. Cet accord porte sur la période 2017-2018 dans la commission paritaire 310, qui comprend le secteur bancaire dans son ensemble.

L’accord concerne de nombreux domaines, précise Febelfin. Il englobe la convention collective de travail avec l’accord-cadre et trois autres CCT spécifiques sur la formation professionnelle, les groupes à risque dans les banques et le crédit-temps.

L’accord contient également une hausse du pouvoir d’achat. Le premier avantage doit être accordé au plus tard le 1er décembre de cette année et le deuxième au plus tard le 1er juillet 2018.

«Avec cet accord, nous n’atteignons pas l’augmentation salariale de 1,1% prévue dans l’accord interprofessionnel, mais nous avons obtenu le maximum pour les employés», indique Maarten Dedeyne du syndicat libéral ACLVB (CGSLB). Le précédent accord sectoriel (2015-2016) ne contenait pas de hausse de pouvoir d’achat pour le secteur bancaire.