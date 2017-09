Après de longues heures de retard, la circulation est revenue à la normale pour quelques trains. Des milliers de voyageurs sont restés bloqués, faute de train pour la soirée. Les clients concernés ont pu réserver un hôtel via la compagnie qui a relayé le lien sur son compte Twitter. Ils peuvent échanger leur billet pour un autre voyage. Les voyageurs qui ont vu leur train retardé de plus de 60 minutes peuvent également demander une compensation.

UPDATE: All London to Paris trains have now departed. Passengers delayed by+60 min on arrival can claim compensation https://t.co/hN5ZavX1gU