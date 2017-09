F1 - GP de Malaisie - Hamilton signe sa 70e pole, Vandoorne septième, Vettel partira dernier

Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat du monde, a décroché la 70e pole position de sa carrière. Le Britannique a réalisé le meilleur chrono de la troisième et dernière partie des qualifications (Q3) du Grand Prix de Malaisie, 15e manche de la saison de Formule 1, samedi, sur le circuit de Sepang (5,543 km). Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) a réalisé une excellente séance conclue avec le septième temps.

Hamilton a bouclé son tour le plus rapide en 1:30.076. Deuxième, le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) a échoué à 45/1000 du Britannique (1:30.121). Viennent ensuite les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (1:30.541) et de l’Australien Daniel Ricciardo (1:30.595).

Vandoorne n’a cessé de progresser durant ces qualifications. Treizième de la Q1 (1:32.838) puis neuvième en Q2 (1:31.848), il a signé le septième chrono de la Q3 (1:31.582). Il devance son équipier espagnol Fernando Alonso, dixième (1:31.704).

Ces qualifications ont commencé par un coup de théâtre. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), deuxième du championnat du monde, n’a pas effectué le moindre tour lors de la Q1 en raison d’un problème mécanique. Éliminé d’emblée, il s’élancera depuis la dernière position de la grille de départ, dimanche.

Entre la 3e séance d’essais libres et les qualifications, Vettel a été contraint de changer son moteur, abîmé lors de son accident à Singapour il y a deux semaines, le système électrique de sa monoplace étant défaillant.

Tardant à entrer en piste lors de la Q1, l’Allemand a été très rapidement contraint de rentrer au garage en expliquant avoir rencontré un souci avec son turbo.

«Malheureusement, on avait un problème avec la pression du turbo. Pourtant, l’équipe avait réalisé un travail incroyable pour changer le moteur», a déploré Vettel, désolé pour ses mécaniciens. «Je leur ai dit qu’on avait une voiture rapide et que j’allais saisir les opportunités qui vont s’offrir à nous en course demain (dimanche)», a-t-il souligné.

Vettel accuse un retard de 28 points sur Hamilton au championnat. Le Britannique aura l’occasion de conforter son avantage dimanche. La course partira à 15h heure locale (9 heure heure belge).