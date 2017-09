Avec Vertonghen et Alderweireld, Tottenham s'impose largement face à Huddersfield et Depoitre

Victoire facile pour Tottenham cet après-midi face à Huddersfield. Les Spurs se sont imposé sur le terrain de Huddersfield (4-0) lors de la 7e journée de Premier League. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué toute la partie au sein de la défense de Tottenham, tout comme Laurent Depoitre à la pointe de l’attaque des ’Terriers’.

Invaincu depuis 7 rencontres, Tottenham a continué sur sa lancée et a tué le match dès la première demi-heure. Harry Kane (9e et 23e), Ben Davies (16e) et Moussa Sissoko (90e+1) ont marqué les buts des ’Spurs’.

Harry Kane est auteur d’un début de saison tonitruant. L’attaquant anglais de 24 ans affiche 10 buts en 9 matches toutes compétitions confondues.

Mousa Dembélé, blessé à la cheville, n’était pas sur la feuille de match.

Au classement, les Londoniens passent provisoirement à la 3e place avec 14 points en attendant le choc de la journée entre Chelsea (3e, 13 pts) et Manchester City (1er, 16 pts), programmé samedi en début de soirée (18h30).

Après un bon début d’exercice, Huddersfield signe un 5e match de rang sans victoire en championnat. L’équipe de David Wagner est 10e (9 pts).