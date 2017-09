Le terrible événement s’est produit lorsque les joueurs du LOSC sont venus fêter leur but sous la tribune dans laquelle se trouvait leur supporter. La barrière a alors cédé, faisant chuter certains supporters d’une hauteur d’environ 1,5 m. Les secouristes sont actuellement en train d’intervenir.

Un bilan provisoire communiqué à l’AFP vers 22H45 par le CHU d’Amiens faisait état de 29 blessés dont cinq graves.

Une barrière de la tribune visiteurs du stade de la Licorne d’Amiens cède en pleine rencontre...

Plusieurs supporters du LOSC blessés. pic.twitter.com/sTLjB29XIY — Actu Foot (@ActuFoot_) 30 septembre 2017

Worrying scenes from Ligue 1: Amiens v Lille. Surge causes barrier collapse after Lille score. Initial reports suggest no serious injuries. pic.twitter.com/8vEJuOLhoM