Selon Radio Canada, l'incident a eu lieu près du Stade du Commonwealth, où se déroulait un match de football des Eskimos d'Edmonton. « À l'extérieur, un véhicule a soudainement foncé dans une barricade policière, frappant un policier qui effectuait des contrôles de routine », racontent nos confrères. « Un individu est sorti du véhicule et a attaqué au couteau le même policier, qui a été hospitalisé pour des blessures qui ne menacent pas sa vie. Le suspect s'est enfui à pied et une chasse a l'homme a été entamée. »

Or, quelques heures plus tard, des témoins ont vu plusieurs voitures de police pourchasser un camion au centre-ville d'Edmonton. Et ce camion a fauché quatre piétons pour ensuite faire des tonneaux et se renverser. L’individu a été arrêté à la suite de cette deuxième course-poursuite.

« Nous croyons que cet individu a agi seul », a précisé le chef de la police Rod Knech. Il a également confirmé qu'un drapeau du groupe armé État islamique avait été récupéré dans un autre véhicule lié à l'attaque au couteau.