Le FC Bruges reprend le large en tête suite à son succès contre La Gantoise (2-1)

Le Club Bruges a remporté la Bataille de Flandres 2-1 contre La Gantoise, le premier match de la 8e journée du championnat de Belgique au programme dimanche. Dennis (16e, 1-0) et Dion Cools (71e, 2-1) ont inscrit les buts brugeois. Yuya Kubo (23e, 1-1) a remis temporairement les deux équipes à égalité. Au classement, les Brugeois (24 points) sont premiers avec 4 unités d’avance sur Charleroi. Les Buffalos (6 points) sont 14es.

Peter Balette, le coach intérimaire de Gand, a fait confiance aux joueurs, qui n’avaient pris que 6 points sur 21 sous Hein Vanhaezebrouck. Les Buffalos avaient opté pour la continuité et sur le terrain, les carences défensives sont restées bien visibles.

D’emblée, Hans Vanaken a trouvé Ruud Vormer seul dans le rectangle gantois (2e). Les Brugeois ont continué à presser mais Wesley a tiré à côté (6e) et Anthony Limbombé a oublié d’utiliser son pied gauche (9e). Les Blauw & ; Zwart ont alterné leurs assauts une fois par la gauche, une fois par la droite. Et sur coup franc de la gauche, Vormer a trouvé Dennis isolé (16e, 1-0). S’il a encore eu une double occasion par Wesley et Vanaken (17e), le Club Bruges a surtout vu les Buffalos revenir dans le match par Kubo, qui a profité d’une hésitation de Stefano Denswil et d’une glissade d’Ethan Horvath (23e, 1-1).

La Gantoise a semé encore la panique dans la défense brugeoise mais le tir de Kubo a heurté le poteau (32e) et Brandon Mechele s’est substitué à son gardien sur une tentative de Mamadou Sylla (38e).

À la reprise, les Buffalos ont misé sur le contre et tenaient d’autant plus facilement leur rôle que le moteur brugeois avait des ratés. Jusqu’à ce que Vormer profite d’une perte de balle de Birger Verstraete pour servir Cools, qui a surpris Lovre Kalinic (71e, 2-1).

Les changements en fin de match ne modifièrent plus le marquoir, malgré plusieurs possibilités brugeoises créées par Jelle Vossen monté au jeu à la 80e minute.