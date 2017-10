Schaerbeek: une arme et des munitions retrouvées dans une voiture

Une patrouille de la police locale de la zone Bruxelles-Nord, avait repéré le véhicule suspect dans la rue d’Aerschot à Sacherbeek. « Lorsque la patrouille a voulu procéder à un contrôle, le conducteur a pris la fuite », nous dit la porte-parole de la zone police. Le véhicule sera néanmoins intercepté un peu plus loin au coin de la rue de Brabant et du boulevard Saint-Lazare. « Les policiers ont trouvé un revolver de calibre 44, 18 munitions ainsi que 168g de résine de cannabis », annonce la zone.

Le conducteur, O.H., un homme de 40 ans, a été interpellé et entendu par les services de police. « Le suspect a été mis à disposition du parquet et sera auditionné par un juge d’instruction », confirme le parquet de Bruxelles. « Par ailleurs, le véhicule avait été signalé volé par la France », nous précise-t-on.

Le dossier est maintenant à l’instruction.