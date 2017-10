Nafissatou Thiam parmi les 10 nominées pour le titre d'Athlète féminine de l'année 2017

Un an après s’être vu attribuer le prix d’Espoir de l’année après son titre olympique à l’heptathlon, Nafissatou Thiam fait, cette année, partie des dix nominées pour le titre d’Athlète féminine de l’année en vue de la cérémonie des IAAF Awards de la Fédération internationale d’athlétisme qui se déroulera à Monaco le 24 novembre.

Cette nomination est loin d’être une surprise. Nafi Thiam reste, en effet, sur une saison remarquable au cours de laquelle elle est restée invaincue en épreuves combinées. En mars, elle a entamé son année en décrochant le titre de championne d’Europe en salle en pentathlon, à Belgrade. Elle a ensuite remporté l’heptathlon du prestigieux meeting de Götzis, en mai, avec un total de 7.013 points, s’érigeant comme la troisième performeuse de tous les temps derrière l’Américaine Jackie Joyner-Kersee et la Suédoise Carolina Klüft. Enfin, en août, elle a confirmé son titre olympique de 2016 en remportant le titre mondial à l’heptathlon à Londres avec 6.784 pts.

Les neuf autres nominées dans la catégorie féminine sont, elles aussi, toutes championnes du monde dans leur spécialité respective.

Le vote sera effectué par les membres du Conseil de l’IAAF, ceux de la « famille de l’IAAF » (responsables de fédérations, presse) et par le grand public qui pourra participer au scrutin via les réseaux sociaux Facebook et Twitter à la fin de cette semaine (un « like » ou un « favori » seront considérés comme une voix). Le vote se clôturera le 16 octobre. A l’issue de celui-ci, les noms des trois nominés hommes et femmes seront communiqués.

Les athlètes nominés

Hommes. Mutaz Essa Barshim (Qat), Pawel Fajdek (Pol), Mo Farah (GBr), Sam Kendricks (USA), Elijah Manangoi (Ken), Luvo Manyonga (AfS), Omar McLeod (Jam), Christian Taylor (USA), Wayde van Niekerk (AfS), Johannes Vetter (All).

Femmes. Almaz Ayana (Eth), Maria Lasitskene (ANA), Hellen Obiri (Ken), Sally Pearson (Aus), Sandra Perkovic (Cro), Brittney Reese (USA), Caster Semenya (AfS), Ekaterini Stefanidi (Grè), Nafissatou Thiam (Bel), Anita Wlodarczyk (Pol).