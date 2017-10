Direction et syndicats de Swissport Belgium enterrent la hache de guerre

La direction de l’entreprise de manutention aéroportuaire Swissport Belgium, active notamment à l’aéroport de Zaventem, et le front commun syndical CSC-Transcom, CGSLB, UBT-FGTB ont décidé d’œuvrer à une amélioration du climat social au sein de l’entreprise, ont-ils annoncé lundi.

Swissport Belgium a été régulièrement secouée par des conflits sociaux, dont le dernier en date, fin août, avait entraîné d’importantes perturbations à Brussels Airport. La grève spontanée n’avait duré qu’un jour mais des milliers de bagages étaient restés coincés à l’aéroport pendant plusieurs jours.

La direction et les syndicats reconnaissent que ces conflits nuisent à l’image de l’entreprise et s’engagent à y remédier, «aux bénéfices de tous».

Un processus va dès lors être lancé visant à élaborer des mesures concrètes pour améliorer le climat social. Dans un premier temps, les syndicats et la direction analyseront les différentes causes et origines des conflits sociaux. Par la suite, un plan d’action sera élaboré de commun accord afin de déterminer les solutions à mettre en œuvre. L’objectif est de finaliser ce travail pour le 1er mars 2018, indique-t-on.

«Il est dans l’intérêt de tous de faire des efforts urgents pour parvenir à un meilleur climat social en éliminant les difficultés rencontrées par les travailleurs tout en tenant compte du contexte économique dans lequel l’entreprise doit fonctionner. Ce sera au profit de toutes les parties concernées: les employés, l’entreprise, l’aéroport, les compagnies aériennes et les passagers», concluent les syndicats et la direction, qui affirment réaliser ensemble «une démarche historique».