La chaîne américaine CBS News avait annoncé le décès du chanteur, citant une information de la police de Los Angeles. Sur Twitter, cette dernière a par après annoncé que l’information concernant le décès avait été « transmise par inadvertance » aux médias, avant de finalement s’excuser.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 octobre 2017

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 octobre 2017

Né en 1950 à Gainesville en Floride, Tom Petty a subi un arrêt cardiaque dans sa résidence dimanche soir. Malgré l’intervention des ambulanciers qui lui ont administré avec succès les premiers soins, l’artiste a dû être placé sous respirateur artificiel. Il ne montrerait aucune activité cérébrale et son état est jugé critique, souligne TMZ. Toujours selon le site américain, la famille aurait donné l’ordre de ne pas réanimer le chanteur.

Tom Petty a connu le succès avec son groupe de rock « Tom Petty and The Heartbreakers » et son premier titre intitulé « Breakdown » en 1978 avant de poursuivre une carrière solo remarquée.

Il a connu le succès avec des chansons comme « I Won’t Back Down », « Runnin’ Down a Dream », « American Girl » et « Free Fallin’». Tom Petty a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde.

Lundi dernier à Los Angeles, il venait d’ailleurs tout juste de terminer une tournée.