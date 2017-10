Theo Francken a retiré le titre de séjour de l'Imam de la Grande mosquée de Bruxelles: "Un homme dangereux pour notre société"

Interrogé sur la situation de la Grande mosquée de Bruxelles, Theo Francken a expliqué qu’il avait pris une décision forte ce mardi matin au micro de Bel RTL: « Il y a un problème avec la Grande mosquée de Bruxelles », a reconnu le secrétaire d'État à l'Asile et aux Migrations. Il a donc décidé de retirer la carte de droit de séjour de l’Imam: « On a eu des signaux très clairs que c'est un homme très radicalisé, salafiste, très conservateur et dangereux pour notre société et notre sécurité nationale".

Theo Francken a ajouté qu’il ne craignait pas d’éventuelles tensions avec l’Arabie saoudite suite à cette décision et a rappelé que le combat contre le salafisme était une priorité du gouvernement.