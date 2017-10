"Recherche musulman alcoolique et allant au Casino pour attentat sympa": une fausse offre d'emploi brièvement publiée sur le site internet d'Actiris

«Recherche musulman alcoolique et allant au Casino pour attentat sympa.» Cette fausse offre d’emploi a été publiée mardi matin sur le site internet d’Actiris. «Elle a été retirée après 19 minutes», a souligné le porte-parole Jan Gatz à la chaîne privée.

Comment un tel texte a-t-il pu apparaître sur le site d’Actiris? «L’organisme propose un service aux employeurs, qui peuvent publier gratuitement et rapidement leurs offres d’emploi», a expliqué le porte-parole. «L’offre est donc publiée directement sur internet, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune vérification. Nous avons une équipe qui regarde les offres envoyées. On vérifie si elle est vraie et si elle respecte les lois, notamment sur l’anti-discrimination», a précisé Jan Gatz.

Par ailleurs, un message «Attention!» indique, sous l’annonce, que «le texte de l’offre d’emploi a été rédigé par l’employeur et qu’Actiris n’est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur», a encore signalé M. Gatz.