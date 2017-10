La compagnie aérienne Monarch Airlines en faillite, 110.000 passagers bloqués à l'étranger

L’autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a annoncé lundi la faillite de la compagnie Monarch Airlines. La compagnie cesse immédiatement ses activités. Le gouvernement britannique travaille avec la CAA afin de ramener au pays quelque 110.000 passagers ne disposant plus d’un vol retour. Il s’agit de la plus vaste opération de rapatriement en temps de paix pour le pays.

Il s’agit de la plus grosse compagnie aérienne britannique à être placée en cessation de paiement, a précisé lundi l’Autorité britannique de l’aviation civile (CAA), qui organise, à la demande du gouvernement, le retour des passagers de Monarch actuellement à l’étranger. Elle a affrété une trentaine d’avions vers 30 aéroports pour faire face à cette situation inédite, sans aucun surcoût pour les clients, qui devront dans certains cas s’armer de patience.

Un premier avion de 165 passagers est arrivé à l’aéroport londonien de Gatwick en provenance d’Ibiza dans la matinée. D’autres suivront dans les heures et jours à venir, de retour de France, Grèce, Israël ou encore de Turquie.

Pour les touristes qui n’ont pas encore embarqué depuis le Royaume-Uni, le vol aller-retour est tout bonnement annulé, ce qui concerne 750.000 clients en plus de la centaine de milliers présente sur ses lieux de vacances.

(Reuters)

Dotée d’une flotte d’une trentaine d’avions, la compagnie reliait Londres et Birmingham à des lieux de villégiature prisés des Britanniques, notamment l’Espagne, les îles Canaries, Baléares et les Alpes françaises.

Le ministre britannique des Transports Chris Grayling a jugé que «Monarch a été victime d’une guerre des prix dans la Méditerranée» et a demandé aux autres compagnies d’essayer d’embaucher le personnel laissé sur le carreau.

Désormais en cessation de paiement, l’entreprise, dont le siège est situé à Luton et qui emploie 2.100 personnes à la fois en tant que compagnie aérienne et tour-opérateur, est placée entre les mains du cabinet KPMG, nommé administrateur.

Ce dernier a précisé qu’en déposant le bilan, Monarch a été privé de son certificat de transport aérien et donc de sa capacité à opérer, tous ses avions étant cloués au sol. Parmi ses options, KPMG pourrait chercher à vendre ce qui reste de la compagnie par morceaux.

Dans une lettre à ses salariés, citée par l’agence PA, le directeur général de Monarch estime que les attentats terroristes et leurs dégâts sur le tourisme en Egypte, Tunisie et Turquie, sont la «raison première» de la chute de la compagnie.

Le syndicat Unite a quant à lui directement pointé du doigt le gouvernement, accusé d’être «resté les bras croisés» face aux déboires de Monarch.

La compagnie était en effet déjà passée non loin de la faillite en octobre 2016 mais avait bénéficié in extremis d’une injection d’argent frais de son principal propriétaire, le fonds d’investissement Greybull Capital, ce qui lui avait permis de gagner un sursis d’un an.