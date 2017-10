Hein Vanhaezebrouck présenté à Anderlecht: "Il s'est passé trop de choses à Gand"

Hein Vanhaezebrouck, 53 ans, est le nouvel entraîneur du Sporting d’Anderlecht. Le champion de Belgique en titre a officialisé en matinée l’information. Vanhaezebrouck a été présenté en milieu d’après-midi au RSCA.

« Je ne suis pas un opportuniste », a déclaré Vanhaezebrouck. « Il s’est passé trop de choses à Gand. Quand je suis parti, j’avais deux possibilités. Anderlecht m’a contacté quand j’étais libre. Soit je déclinais la proposition et je restais au repos, soit j’acceptais. Anderlecht est le plus grand club belge. C’était la seule étape que je pouvais envisager en Belgique. Mon ambition est à présent d’avoir un stade plein et de rendre les supporters heureux ».

« Un bon parcours en Europe, c’est possible ? », lui a demandé un journaliste. « Ce ne sera pas simple vu le départ pris par le club en Ligue des Champions ainsi que la ‘petite’ équipe que le Sporting s’apprête à affronter (NDLR le PSG) »

Avec le noyau actuel, Vanhaezebrouck positive toutefois. « Kums, Trebel, Dendoncker, c’est un luxe. C’est mieux d’avoir de tels joueurs que de ne pas savoir qui titulariser. Je veux combiner résultats et football dominant. Il existe plusieurs manières de jouer. Je respecte ceux qui ont une autre vision, comme René Weiler ou José Mourinho, lesquels proposent un football réactif. Mais je vois aussi qu’il est possible d’obtenir des succès en proposant un football dominant. »

Un football dominant qui doit aussi inciter la crainte auprès des adversaires. « Il n’est pas possible qu’une équipe vienne au Parc Astrid en pensant qu’elle peut gagner. Les autres équipes doivent avoir peur en venant ici. »

Au point vue tactique, les Mauve et Blanc devront se montrer flexibles. « Déjà à Gand j’ai joué en 3-4-3, en 4-3-3, en 3-5-2… Une équipe doit pouvoir utiliser différents systèmes. Le but est de préparer une équipe tactiquement flexible, afin qu’elle puisse changer plusieurs fois de systèmes, même en cours de match. »