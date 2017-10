Gaspillage d'argent public: après quatre ans, Infrabel débranche l'éclairage de ce pont à la demande de la Ville de Namur… Il avait coûté 50.000€!

Lorsque vous empruntez la ligne Bruxelles-Luxembourg, votre train traverse systématiquement la Meuse à Namur sur un pont flambant neuf. Celui-ci a été rénové en 2013 par Infrabel et doté d’un éclairage futuriste qui coûtait à lui seul 50.000 euros. Si certains citoyens aimaient ce côté moderniste qui se reflétait dans la Meuse une fois la nuit tombée, le Collège communal namurois n’appréciait pas ces illuminations. Résultat : elles seront débranchées le 13 octobre. Un sacré gaspillage !

Pour le chantier de renouvellement du Pont du Luxembourg à Namur, qui avait coûté la bagatelle de 9 millions d’euros, 50.000 euros avaient été consacrés à la mise en place de 113 luminaires bleus, composés chacun de 7 LED (une technologie à basse consommation d’énergie). Ces luminaires s’allument, depuis novembre 2013, automatiquement le soir venu. Une structure « amenée à durer », avait alors assuré Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel dans nos colonnes.

À durer ? Non, Monsieur ! Car ce mardi, nos confrères de L’Avenir annoncent que le 13 octobre, les lumières bleues de ce pont seront définitivement éteintes ! Infrabel aurait pris cette décision après avoir reçu un nouveau courrier du Collège communal. Infrabel qui précise qu’il n’est pas possible de transformer les luminaires ou de diminuer leur intensité, car le coût de cette transformation serait trop élevé (50.000 € à 70.000 €)

C’est que ce « geste architectural » d’Infrabel n’avait, dès le départ, pas fait l’unanimité. L’échevin, Arnaud Gavroy (Ecolo) dénonçait dans nos colonnes, quelques jours après leur mise en service, « l’intensité de ces luminaires bleus » : « On veut embellir la Ville et on se retrouve avec un éclairage de discothèque », avait-il carrément balancé. Le député George Gilkinet (Ecolo), lui, avait interrogé à plusieurs reprises l’ex-ministre des Entreprises publiques, Jean-Pascal Labille (PS), sur la question.

Mais au final, aucune autre solution n’a hélas été trouvée… Du coup cet éclairage à 50.000 €, tout de même apprécié par certains Namurois pour son côté « smart-city », sera donc débranché après seulement quatre ans d’activité. Et il faudra doter, la passerelle piétonne, de nouvelles lampes. Un beau gaspillage d’argent public.