En septembre, la Wallonie comptait 221.006 demandeurs d’emploi, soit 15.478 (-6,5%) de moins qu’un an plus tôt, rapporte mardi le Forem. Le taux de chômage est de 14% au sud du pays.

En détails, la Wallonie comptait 148.021 demandeurs d’emploi (demandeurs d’allocations) et 35.140 jeunes en stage d’insertion.

La demande d’emploi diminue à un an d’écart quelle que soit la durée d’inoccupation des personnes. Les reculs les plus notables concernent les publics inoccupés depuis moins de 6 mois (-12%) et ceux inoccupés depuis au moins 2 ans mais moins de 5 ans (-7,0%).