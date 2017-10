Si cette journée de mercredi sera « facile » sur le plan de la météo (de 10 à 16 degrés, pas de pluie), le temps ne sera pas du même acabit jeudi. L’IRM prévoit d’ailleurs de fortes pluies et des rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h à la côte.

Le temps sera sec et partiellement très nuageux mercredi, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima oscilleront autour de 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés dans le centre et à l’ouest. Le temps devrait rester sec toute la journée.

Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, sera modéré à assez fort au littoral, où des rafales pourront atteindre 55 km/h. Nuages et éclaircies sont attendus en soirée. La nébulosité augmentera ensuite durant la nuit et des pluies ne sont pas exclues sur le nord-ouest et le nord du pays.

La Belgique sera traversée jeudi de la Côte à l’Ardenne par une zone de pluie. Les maxima ne dépasseront pas 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 ou 15 degrés en plaine, sous un vent modéré à parfois assez fort, avec des rafales de 60 km/h à l’intérieur du pays et 80 km/h à la mer.

Vendredi sera une journée variable et assez fraîche, avec des averses et des maxima compris entre 9 degrés en Ardenne et 14 degrés en Flandre. Le vent de nord-ouest restera bien présent.

Samedi, Il fera probablement encore sec en première instance mais plus tard en cours de journée, il pleuvra à partir du nord-ouest. Il fera frais pour la saison avec des maxima qui ne dépasseront pas 12 ou 13 degrés dans le centre.