Devenez les producteurs du nouvel album de David Madi (The Voice 2)

Ch.V.

Le dernier album du vainqueur de la deuxième saison The Voice Belgique remonte à 2015. Avec son groupe de rock, Aber-deen, il publiait « Out of time ». Entre temps, il a repris ses études mais n’a pas laissé tomber la musique. Deux ans plus tard, il revient, avec une musique plus mature, un son qui lui « correspond bien », nous dit-il.