Les parquets belge, français, espagnol et marocain réunis à Malines pour harmoniser la lutte contre le terrorisme

Malines accueille mercredi une conférence sur la lutte contre le terrorisme réunissant le parquet fédéral belge et les parquets français, espagnol et marocain. Ce quatuor entretient des contacts réguliers depuis sept ans afin de développer une stratégie commune en la matière. La conférence a été ouverte par le ministre de la Justice, Koen Geens.

«Il y a de nombreux liens entre les actes terroristes et les citoyens de nos pays, la coopération est dès lors très importante», a-t-il souligné. Alors que les départs vers la Syrie et l’Irak se sont réduits, «nous devons désormais nous armer contre ceux qui reviennent de la région et endiguer la radicalisation sur notre propre sol», a poursuivi le ministre. Des efforts plus importants dans un cadre international sont nécessaires, estime M. Geens, qui fait notamment référence aux géants de l’internet.

Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw se félicite de cette coopération. «Il y a déjà eu 1.015 attaques cette année. Les systèmes des quatre pays sont différents, mais c’est davantage une force qu’une faiblesse.»

Parmi les magistrats présents à Malines figure notamment François Molins, le procureur de la République de Paris qui a été en première ligne lors de nombreuses attaques qui ont récemment touché la France.