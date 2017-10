D’après la BBC, le vol en question provenait de Kaunas, en Lituanie, et a été détourné de l’aéroport de Luton vers celui de Stansted après un «incident de sécurité». Il s’y est posé vers 9h55 heure belge. Selon la chaîne d’information Sky, l’aéroport londonien est l’un de ceux où les avions doivent être acheminés lorsqu’un problème se pose à bord d’un appareil. Une fois celui-ci posé, c’est ensuite la police qui prend le relais.

Il apparait finalement qu’il s’agissait d’une fausse alarme qui avait été lancée par les autorités lituaniennes. Les forces de l’ordre du comté de l’Essex ont également indiqué qu’il n’était pas question d’un détournement ou d’un acte terroriste.

Les passagers ont été acheminés en bus jusque Luton tandis que la circulation aérienne a été temporairement perturbée à Stansted.

RAF fighter jet over our house this morning near Stansted Airport. #Stansted #Airport #Ryanair pic.twitter.com/Zm3xLy2Wfu