La Commission européenne nomme Joëlle Milquet en tant que conseillère spéciale pour les réparations des victimes de crime

Son mandat consistera à conseiller M. Juncker sur la manière dont la Commission peut favoriser une meilleure mise en œuvre des règles existantes en matière d’indemnisation des victimes d’actes criminels, y compris les victimes du terrorisme.

L’indemnisation des victimes est souvent entravée par la complexité et la diversité des régimes nationaux de compensation, explique la Commission, qui précise que Mme Milquet se concentrera sur la manière d’améliorer la coopération entre les autorités nationales. Elle se penchera aussi sur l’accès à l’information dans des situations transfrontalières et sur les options pour une indemnisation plus rapide et plus équitable dans toute l’Union européenne.

Joëlle Milquet, actuellement députée bruxelloise, a précédemment été ministre à de multiples reprises, au sein des exécutifs fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.