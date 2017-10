Incident lors d'un discours de Theresa May obligée de s'interrompre (photos, vidéo)

La Première ministre britannique Theresa May a été interrompue mercredi par un manifestant qui lui a tendu une feuille de licenciement, au beau milieu de son discours de conclusion du congrès de son Parti conservateur à Manchester.

Mme May venait de s’excuser pour le score médiocre de son parti aux dernières législatives, où il a perdu sa majorité absolue, lorsqu’un homme s’est approché de l’estrade et lui a tendu un formulaire administratif, P45, destiné aux salariés licenciés.

(Reuters)

Selon l’agence Press Association, l’homme est un acteur, Lee Nelson, qui s’est déjà livré à ce genre de prestation.

«Boris a dit dans une de ses réunions ’donne ça à Theresa’», a affirmé le comédien à la presse alors qu’il était escorté hors de la salle.

Bonbon pour la gorge

L’autorité de Theresa May au sein de son parti est battue en brèche par son ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui adopte régulièrement des positions décalées sur le dossier du Brexit et auquel on prête l’ambition de vouloir son poste.

(AFP)

Mme May peinait également à prononcer son discours, s’arrêtant pour de fréquentes quintes de toux, jusqu’à ce que son ministre des Finances Philip Hammond lui fasse parvenir un bonbon pour calmer sa gorge irritée.