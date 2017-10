Le Roi a inauguré BeCentral, l'espace de formation numérique installé à Bruxelles-Central

Le roi Philippe a officiellement inauguré mercredi après-midi BeCentral, un nouvel espace de formation numérique situé aux premier et deuxième étages de la gare de Bruxelles-Central. Après s’être entretenu avec des étudiants, le souverain a présidé une réunion de travail en présence d’acteurs du secteur, du ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo et de la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir.

«Catch the digital train» (prenez le train du numérique). Au-dessus du panneau d’affichage des départs des trains, cette phrase collée en post-its sur les fenêtres qui surplombent la gare annoncent l’existence de ce nouveau site dédié au numérique: BeCentral.

Sur deux étages et 2.000 mètres carrés, 25 entreprises ou centres de formation y ont pris leurs quartiers ces derniers mois, répondant ainsi à une initiative de 28 personnalités belges actives dans le secteur. Les locaux, propriété de la SNCB, ont été totalement rénovés pour y accueillir ces 25 projets.

Parmi ceux-ci, BeCode propose un cursus gratuit de formation au codage d’une durée de sept mois. «Nous nous adressons principalement à un public défavorisé et aux personnes sans emploi», a indiqué son porte-parole Cédric Swaelens. «La formation est d’ailleurs totalement gratuite, si l’on est sélectionné après un entretien.» BeCode, qui compte à ce jour quelque 80 étudiants, travaille avec des fonds privés et est soutenu par Bruxelles Formation et le «Digital Belgium Skills Fund» du gouvernement fédéral.

De son côté, l’ingénieur en informatique Nadine Khouzam a lancé le projet «CodeNPlay». Elle propose une activité extra-scolaire basée sur le codage pour des enfants de 6 à 12 ans. «Un petit cursus d’une heure par semaine est même organisé au sein de l’école Servites de Marie à Uccle. Deux autres écoles vont bientôt suivre», s’est-elle réjouie.

«Les citoyens de tous âges, de toutes formations et de tous univers professionnels, ainsi que les entreprises sont les bienvenues pour améliorer leurs connaissances numériques», a conclu la CEO de BeCentral Véronique Bockstal.