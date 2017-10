Fluxys Belgium lève 350 millions d'euros à des taux particulièrement bas

Fluxys Belgium a procédé à l’émission de deux obligations pour une valeur nominale totale de 350 millions d’euros, «avec des spreads de crédit historiquement bas et des maturités à long terme», a annoncé le gestionnaire du réseau gazier.

Fluxys a émis une tranche de 300 millions d’euros sur 10 ans dont le prix est fixé à 1,75% et venant à échéance en octobre 2027 et une tranche de 50 millions d’euros sur 15 ans dont le prix est fixé à 2,375 % (105 bps au-dessus du midswap) et venant à échéance en octobre 2032.

L’intérêt du marché a été particulièrement fort, avec une demande atteignant 880 millions d’euros.

«Fluxys Belgium a l’intention d’utiliser les produits nets de l’émission des obligations aux fins des affaires générales du groupe Fluxys Belgium, en ce compris le refinancement de l’obligation de l’Émetteur qui viendra à échéance en mai 2018», précise encore l’entreprise.