Pierre-Yves Jeholet victime d'un dérapage «nazi» de la part de la CGSP administration

La CGSP administration a lancé une campagne prenant pour cible le ministre Pierre-Yves Jeholet. Polémique et profond malaise sont au rendez-vous. La CGSP administration dit n’avoir « aucun regret »

Quand un syndicat lance une action contestée dans ses propres rangs, on peut parler d’un flop. Et quand l’initiative en question joue sur le thème nazi décidément très à la mode, on peut même parler de dérapage. La section « administrations » de la CGSP l’apprend en ce moment à ses dépens.

En cause ? Une campagne dénonçant les récents propos dans Sudpresse du nouveau ministre MR wallon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, à l’égard du Forem.

> Le contenu de l’action très controversée de la CGSP administration