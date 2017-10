L'IRM avertit: le vent soufflera en rafales pendant la matinée

Les températures ne dépasseront pas les 10° sur les hauts plateaux ardennais et 15° en Flandre. Jeudi soir, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Les averses reviendront toutefois pendant la nuit, surtout sur la moitié nord-est du pays. Les températures seront comprises entre 5° dans les Hautes Fagnes et 12° à la mer. Le vent sera modéré.

Le temps sera variable vendredi, avec alternances d’éclaircies et de passages nuageux. Des averses en provenance de la mer du Nord traverseront le pays, les régions du nord et du nord-est seront les plus touchées. Le mercure oscillera entre 8 et 12° au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il atteindra 14° ailleurs. Le vent, de secteur nord-ouest, sera modéré avec rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

Le week-end débutera par un temps généralement sec avant de vite se gâter, une zone de pluie passant sur le pays à partir de l’ouest. Les averses pourront être assez intenses samedi soir et la nuit suivante. Le temps deviendra peu à peu plus sec dimanche, avec des éclaircies qui s’élargiront. Les températures avoisineront les 13 à 15° tout au long du week-end.

Le temps restera nuageux jusqu’à mercredi.