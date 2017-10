ATP Tokyo: David Goffin écarte avec peine Matthew Ebden et rejoint les 1/4 de finale

Le N.1 belge, âgé de 26 ans, classé 4e tête de série dans la capitale japonaise, a mal débuté. Perdant ses deux premiers jeux de service, il s’est retrouvé mené 0-5 et cédait la première manche 2-6, en 35 minutes.

Le vainqueur du tournoi de Shenzhen a beaucoup mieux abordé le 2e set. Il s’empara du service d’Ebden et mena 2-1 puis 3-1. Servant pour le set à 5-4, Goffin a vu son adversaire égaliser à 5-5. Il trouva les ressources pour éviter le jeu décisif et arracher le droit à un dernier set (7-5).

Ebden, 29 ans, ne lâcha rien. Goffin non plus. Gagnant facilement ses mises en jeu, il réalisait le break dans le 5e jeu et fila à 5-2. C’est alors que l’Australien de Perth se rebiffa et, réalisant deux breaks de suite, égalisait à 5-5. Dans le jeu suivant, Goffin laissa filer un balle de break et Ebden en profitait pour mener 5-6. C’est finalement au tie-break que se joua la victoire. Goffin se rassura rapidement pour décrocher sa 45 victoire de l’année (18 défaites).

En quarts de finale, le Liégeois rencontrera le Français Richard Gasquet (ATP 30). Le Biterrois de 30 ans, a éliminé le Taïwanais Yen-Hsun Lu (ATP 63) 6-0 et 7-6 (7/5). Il s’agira d’un premier duel entre eux.

Le Belge défend beaucoup de points ATP à Tokyo. Il avait disputé la finale l’an dernier et s’y était incliné face à l’Australien Nick Kyrgios. David Goffin est toujours en course pour disputer son 2e Masters consécutif. Il se jouera du 12 au 19 novembre à Londres.