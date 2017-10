Delhaize demande à ses clients de vérifier la date de péremption de plusieurs poissons

«Il est possible que les produits portant le numéro de lot 722400 indiquent la date limite de consommation du 09/10/2018 et les produits portant le numéro de lot 722300, la date limite de consommation du 10/10/2018. Les dates ne sont pas correctes. Les dates limites de consommation correctes sont respectivement le 09/10/2017 et le 10/10/2017», avertit Delhaize.

Une trentaine de poissons et crustacés sont concernés. Ils ont été retirés des rayons. Ceux qui les ont déjà achetés ne doivent pas les consommer au-delà du 09/10/2017 ou du 10/10/2017.

Les clients qui ont des questions peuvent s’adresser au service Clients du magasin au numéro gratuit 0800/95.713.