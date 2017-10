Diables Rouges: Marouane Fellaini s'est entraîné pour la première fois, il devrait remplacer Witsel face à la Bosnie

Marouane Fellaini est apparu pour la première fois sur la pelouse du Centre national de Tubize lors de l’entraînement collectif des Diables Rouges jeudi matin. Le Mancunien pourrait donc tenir son rang samedi dans l’ « enfer» de Sarajevo. En raison de la suspension d’Axel Witsel face à la Bosnie, le médian de 29 ans reste l’une des options principales pour Roberto Martinez. Youri Tielemans et Steven Defour pourraient néanmoins aussi recevoir leur chance.

Romelu Lukaku souffre quant à lui toujours d’une blessure à la cheville et ne s’est pas encore entraîné avec le groupe cette semaine. L’actuel meilleur buteur de Premier League, avec sept réalisations en 7 rencontres, suit un programme personnalisé et reste incertain pour le match en Bosnie. En cas de forfait de Lukaku à Sarajevo, Michy Batshuayi semble être le mieux placé pour occuper la pointe de l’attaque des Diables Rouges. Grâce à ses cinq titularisations consécutives avec Wolfsburg, et un but marqué, Divock Origi reste en ligne de mire.

Appelé en renfort à la suite du forfait de Jordan Lukaku, blessé aux ischio-jambiers, Christian Kabasele est arrivé à Tubize. Le défenseur central de Watford n’avait plus été sélectionné depuis la rencontre amicale disputée aux Pays-Bas en novembre 2016 (1-1). Kabasele avait dû pallier au pied levé le forfait de Vincent Kompany, blessé lors de l’échauffement. Ce sont les seules minutes de jeu de Kabasele sous le maillot des Diables Rouges.